Предзаказ «Сборника песен» ДДТ завершится раньше срока

Предзаказ переиздания альбома группы «ДДТ» «Сборник песен», запущенный 5 июля, меньше чем за 10 дней поддержали 1170 раз на сумму более 5,3 млн рублей, сообщает пресс-служба музыкального коллектива.

Шевчук сообщил о прекращении концертной деятельности ДДТ в России

В сообщении говорится, что релиз выйдет на двойных номерных виниловых пластинках и двойном CD, при этом весь тираж винила был раскуплен за два дня.

С учётом ажиотажа, музыканты решили сократить срок кампании. Оформить предзаказ можно будет до 31 июля, однако количество винила увеличено уже не будет, доступны цифровая копия альбома и двойной CD с автографами Юрия Шевчука и других участников группы.

«Хорошая новость состоит в том, что в данный момент идёт активная работа как над новым альбомом группы, так и над новым сборником, который будет содержать в себе в том числе эксклюзивные треки, либо ранее не публиковавшиеся, либо в новых аранжировках» – добавили музыканты.

Ранее директор «ДДТ» Вячеслав Ортюкова заявил, что концерт рок-группы в Москве, запланированный на 10 июня, перенесли на год, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: PR-служба Planeta.ru
ТЕГИ:Юрий ШевчукДДТМузыкаРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры