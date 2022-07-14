Предзаказ «Сборника песен» ДДТ завершится раньше срока
Предзаказ переиздания альбома группы «ДДТ» «Сборник песен», запущенный 5 июля, меньше чем за 10 дней поддержали 1170 раз на сумму более 5,3 млн рублей, сообщает пресс-служба музыкального коллектива.
В сообщении говорится, что релиз выйдет на двойных номерных виниловых пластинках и двойном CD, при этом весь тираж винила был раскуплен за два дня.
С учётом ажиотажа, музыканты решили сократить срок кампании. Оформить предзаказ можно будет до 31 июля, однако количество винила увеличено уже не будет, доступны цифровая копия альбома и двойной CD с автографами Юрия Шевчука и других участников группы.
«Хорошая новость состоит в том, что в данный момент идёт активная работа как над новым альбомом группы, так и над новым сборником, который будет содержать в себе в том числе эксклюзивные треки, либо ранее не публиковавшиеся, либо в новых аранжировках» – добавили музыканты.
Ранее директор «ДДТ» Вячеслав Ортюкова заявил, что концерт рок-группы в Москве, запланированный на 10 июня, перенесли на год, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- Песков заявил, что переговоры по зерновому вопросу продолжаются
- В Кремле прокомментировали признание Северной Кореей независимости ЛНР и ДНР
- В Центре диагностики и телемедицины рассказали о помощи искусственного интеллекта в работе врачей
- Песков заявил, что БРИКС не заменит G20
- Предзаказ «Сборника песен» ДДТ завершится раньше срока
- СМИ: Тюменских сталеваров проверяют на сексуальную ориентацию
- СМИ: ЕС одобрит седьмой пакет антироссийских санкций в течение недели
- Путин запретил вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры
- «Скотское мироустройство!»: Медведев сравнил США и Британию с хряками Наполеоном и Визгуном
- Алиханов подтвердил снятие 80% ограничений по транзиту в Калининград
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru