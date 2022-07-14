Предзаказ «Сборника песен» ДДТ завершится раньше срока

В сообщении говорится, что релиз выйдет на двойных номерных виниловых пластинках и двойном CD, при этом весь тираж винила был раскуплен за два дня.

С учётом ажиотажа, музыканты решили сократить срок кампании. Оформить предзаказ можно будет до 31 июля, однако количество винила увеличено уже не будет, доступны цифровая копия альбома и двойной CD с автографами Юрия Шевчука и других участников группы.

«Хорошая новость состоит в том, что в данный момент идёт активная работа как над новым альбомом группы, так и над новым сборником, который будет содержать в себе в том числе эксклюзивные треки, либо ранее не публиковавшиеся, либо в новых аранжировках» – добавили музыканты.

Ранее директор «ДДТ» Вячеслав Ортюкова заявил, что концерт рок-группы в Москве, запланированный на 10 июня, перенесли на год, сообщает RT.