СМИ: Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом

По информации издания, заявление с просьбой внести Меладзе в список иноагентов подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Одной из причин стало скандальное видео с корпоратива в Дубае, где артист произнес лозунг украинских националистов.

SHOT также отмечает, что в Минюсте неоднократно обсуждалась кандидатура Меладзе на статус иноагента.

Ранее эколог Андрей Пешков в разговоре с НСН призвал Минюст признать Greenpeace иностранным агентом, так как те, по его мнению, вредят государству и обществу.

