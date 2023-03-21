СМИ: Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом
Российского певца Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иностранным агентом, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на свои источники в Минюсте.
По информации издания, заявление с просьбой внести Меладзе в список иноагентов подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Одной из причин стало скандальное видео с корпоратива в Дубае, где артист произнес лозунг украинских националистов.
SHOT также отмечает, что в Минюсте неоднократно обсуждалась кандидатура Меладзе на статус иноагента.
Ранее эколог Андрей Пешков в разговоре с НСН призвал Минюст признать Greenpeace иностранным агентом, так как те, по его мнению, вредят государству и обществу.
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