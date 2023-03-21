СМИ: Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом

Российского певца Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иностранным агентом, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на свои источники в Минюсте.

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По информации издания, заявление с просьбой внести Меладзе в список иноагентов подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Одной из причин стало скандальное видео с корпоратива в Дубае, где артист произнес лозунг украинских националистов.

SHOT также отмечает, что в Минюсте неоднократно обсуждалась кандидатура Меладзе на статус иноагента.

Ранее эколог Андрей Пешков в разговоре с НСН призвал Минюст признать Greenpeace иностранным агентом, так как те, по его мнению, вредят государству и обществу.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Минюст РФИноагенты

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