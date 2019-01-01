Арцвик рассказала, зачем приводить детей на фестиваль «Все цвета джаза»

Пятая юбилейная премия Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» в Саду «Эрмитаж» стала центром притяжения поклонников живой джазовой музыки. На открытых площадках работают музыканты различных направлений джаза. Для публики открыты музыкальный экспериментариум, творческая лаборатория, развивающие мастер-классы, мульт-сеансы с живым оркестром, а также детская зона для самых маленьких гостей.

Участница российского телеконкурса «Голос 2», представительница Армении на «Евровидении-2017» певица Арцвик заявила в интервью НСН о необходимости проведения подобных фестивалей и их пользе для развития музыкального вкуса у детей и подростков (слушайте аудио).

«Открытое небо и музыка! Столько людей собираются вместе! Пока у нас есть такая погода, я считаю, что надо постоянно делать на открытом воздухе концерты.

Я рада и счастлива, что здесь, потому что это – встреча со всеми коллегами, нереально крутыми музыкантами! Ты практически никогда не успеваешь встречаться с ними, потому что у тебя концертный график. А это место собрало нас всех. Это нереально здорово.

Детям прививать вкус к хорошей музыке – это хорошо. Когда родители берут с собой детей именно сюда – это здорово. И спасибо организаторам, что они делают такое мероприятие. Потому что, еще раз повторюсь, с детства нужно прививать хороший вкус» - отметила певица.