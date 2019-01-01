«Пусть будет музыка». Анатолий Кролл о лауреатах премии «Все цвета джаза»

Джазовый дирижер, композитор, Народный артист РФ Анатолий Кролл, поделился в беседе с НСН своим мнением о том, кто из участников премии должен стать лауреатом. По его мнению, награда – не самое главное в этом событии (слушайте аудио).

«Говорить о явлении, которое заслужило такое признание и награду, я бы не стал. Я хочу радоваться любому хорошему явлению в джазе. Знаете, развитие спорта обсуждается не только по причине рекордов, а по причине, прежде всего, насыщенности увлечения и существования этого направления. Поэтому, я полагаю, что в джазовой музыке есть очень много замечательных и коллективов, и исполнителей, которые, может быть, еще не получили награды. Я думаю, что не нужно их считать ненужными и никчемными. Я еще не ознакомлен до конца со списком сегодняшних лауреатов. Я убежден, что ошибки в выборе на “Радио JAZZ ” быть не может. Знаю, что там работают люди, которые достоверно оценивают джазовую музыку и я им в этом смысле абсолютно доверяю. Пусть будет музыка. Пусть это награждение, пусть эти добрые слова, сказанные в адрес победителей, будут сказаны на фоне именно вот этой прекрасной музыки», - рассказал музыкант.

Ключевым составляющим фестиваля «Все цвета джаза» традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год - самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки - будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в номинациях «За вклад в развитие джазовой культуры в России», «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Площадка года», «Открытие года» и «Фестиваль года».

Ранее музыкант, барабанщик и директор групп «МЭD DОГ», The Matrixx, «НАИВ» и «Radio Чача» Дмитрий Снейк Хакимов оценил в беседе с НСН юбилейную премию «Все цвета джаза» и отметил, что у рока и джаза становится гораздо больше общего

