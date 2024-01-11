Дженнифер Лопес выпустила трек Can't Get Enough и клип на него
Американская певица Дженнифер Лопес представила новый трек Can't Get Enough, передает People.
Отмечается, что композиция попадет в девятый альбом артистки This Is Me… Now, премьера которого намечена на 16 февраля.
Джей Ло также показала клип на новую песню. Там певица танцует на собственных свадьбах. Примечательно, что сразу на трех. Артистка рассказала, что концепция видео демонстрирует путь от разбитого сердца к истинной любви. Идею клипа подсказал супруг певицы - актер Бен Аффлек, который выступил одним из сценаристов фильма, приуроченного к выходу альбома.
Ранее Лопес заявила в интервью Elle, что женщины с возрастом становятся сексуальнее, напоминает «Радиоточка НСН». По ее словам, женщины с годами обогащают свой ум и характер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru