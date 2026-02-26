«Джаз на воде» в марте удивит испанскими мотивами и старинными инструментами
Каждый четверг Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал» приглашают москвичей и гостей города в круиз по Москве-реке – «Джаз на воде». Путешествие по водной глади – это возможность провести время в элегантной обстановке, наслаждаясь любимыми мелодиями и панорамными видами исторического центра с борта красивой яхты.
5 марта на сцену выйдет победитель Московского джазового фестиваля Мила Динерштейн (Мila Dinerstein) и наполнит зал солнечной энергией испанских мелодий. Прожив долгие годы в Барселоне, Мила окончила консерваторию LICEU, а после возвращения в Россию собрала собственную группу и выпустила релиз «OPEN», а также три трогательных сингла. Ее композиция «Rosen» стала частью саундтрека к фильму Жоры Крыжовникова «Икона», а последний сингл «Australia» был выпущен совместно с продюсером и композитором Львом Трофимовым. Певица представит джазовые истории от классики до современности.
12 марта выступят номинанты премии «Все Цвета Джаза» от Радио Jazz 89.1 Евгений Абрамов с проектом SAKHRA («Открытое пространство»). Программа «Танцующая тишина» – уникальный сплав этно-джаза, электроники и живой импровизации, соединение медитативной магии востока с динамичными ритмами запада. В 2025 году у коллектива вышел альбом «Water World», некоторые композиции из которого ранее уже были опубликованы синглами. Музыканты SAKHRA делают аранжировки, используя как электронные, так и старинные национальные акустические инструменты.
19 марта зрители почувствуют атмосферу вечерних пляжей Флориды и Карибского моря с Анжеликой Джексон (Angelique Jackson) и группой «Афродита». Молодая и яркая вокалистка с Ямайки представит микс джаза, соула и регги под ритмы контрабаса. Творчество Анжелики Джексон отмечено сотрудничеством с Дэмиеном Марли, сыном легендарного Боба Марли, а также с Лу Грэммом, культовым вокалистом «Foreigner» и успешным сольным артистом.
26 марта – молодая и амбициозная певица FLORA представит композиции в жанрах R&B, соул и джаз. Финалистка шоу «Ну-ка, все вместе!» и участница вокального шоу «Голос – 10», она является резидентом столичных джаз-клубов и постоянной участницей крупных фестивалей, таких как Ural Music Night, Moscow Jazz Festival и Fleur, финалисткой национального отбора от Армении на конкурс «Eurovision-2025». Зрители любят исполнительницу, как артистку с необычной внешностью и острым чувством юмора.
