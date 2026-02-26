«Джаз на воде» в марте удивит испанскими мотивами и старинными инструментами

5 марта на сцену выйдет победитель Московского джазового фестиваля Мила Динерштейн (Мila Dinerstein) и наполнит зал солнечной энергией испанских мелодий. Прожив долгие годы в Барселоне, Мила окончила консерваторию LICEU, а после возвращения в Россию собрала собственную группу и выпустила релиз «OPEN», а также три трогательных сингла. Ее композиция «Rosen» стала частью саундтрека к фильму Жоры Крыжовникова «Икона», а последний сингл «Australia» был выпущен совместно с продюсером и композитором Львом Трофимовым. Певица представит джазовые истории от классики до современности.

12 марта выступят номинанты премии «Все Цвета Джаза» от Радио Jazz 89.1 Евгений Абрамов с проектом SAKHRA («Открытое пространство»). Программа «Танцующая тишина» – уникальный сплав этно-джаза, электроники и живой импровизации, соединение медитативной магии востока с динамичными ритмами запада. В 2025 году у коллектива вышел альбом «Water World», некоторые композиции из которого ранее уже были опубликованы синглами. Музыканты SAKHRA делают аранжировки, используя как электронные, так и старинные национальные акустические инструменты.