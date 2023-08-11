Маликов опроверг слухи об иске против своей дочери Стефании

Певец Дмитрий Маликов отреагировал на сообщения о том, что на его дочь Стефанию подали иск в суд из-за невыплаты 136 тысяч рублей производителю одежды для бренда «Dress By Stesha».

Маликов назвал информацию об иске против своей дочери «ерундой». Он отметил, что у Стефании абсолютно легальный бизнес.

Певец возмутился, что СМИ публикуют непроверенную информацию. По его словам, дочь платит налоги, а все работники производства оформлены официально.

«Как можно такую информацию публиковать? Лишь бы заголовок был громкий», - цитирует исполнителя «Газета.Ru».

По данным Telegram-канала Mash, с иском в суд обратился предприниматель из Калуги Эрмек Ж., передает «Радиоточка НСН».

