Маликов опроверг слухи об иске против своей дочери Стефании
Певец Дмитрий Маликов отреагировал на сообщения о том, что на его дочь Стефанию подали иск в суд из-за невыплаты 136 тысяч рублей производителю одежды для бренда «Dress By Stesha».
Маликов назвал информацию об иске против своей дочери «ерундой». Он отметил, что у Стефании абсолютно легальный бизнес.
Певец возмутился, что СМИ публикуют непроверенную информацию. По его словам, дочь платит налоги, а все работники производства оформлены официально.
«Как можно такую информацию публиковать? Лишь бы заголовок был громкий», - цитирует исполнителя «Газета.Ru».
По данным Telegram-канала Mash, с иском в суд обратился предприниматель из Калуги Эрмек Ж., передает «Радиоточка НСН».
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