«С удовольствием!»: Пресняков заявил о желании выступить на фестивале «Нашествие»
Владимир Пресняков рассказал НСН о творческих и семейных планах на предстоящее лето.
Певец Владимир Пресняков в беседе с НСН на препати Премии телеканала RU.TV признался, что с удовольствием выступил бы на фестивале «Нашествие».
«“Нашествие” - это классный фестиваль, здесь самое главное – организация и технический райдер, не все фестивали это выдерживают. «Нашествие» я знаю и люблю, с удовольствием выступил бы на нем», - отметил он.
Также музыкант рассказал о творческих планах на предстоящее лето.
«Летом у меня будет два концерта в «Зеленом театре» - 22 и 23 июня. Я рад, что сделали дополнительный концерт, так как все быстро раскупилось. Очень жду эти концерты», - добавил он.
Но и про отдых артист не забывает, этим летом семейство Пресняковых собирается отдохнуть в Турции.
«Зимой люблю отдыхать в горах, а летом, конечно, море. В этом году будем отдыхать в Турции, через дней 20 уже мы поедем», - поделился Пресняков.
Крупнейший в России музыкальный фестиваль русского рока под открытым небом «Нашествие» должен был пройти 26-28 июля на новой площадке у села Митяево в Калужской области, но мероприятие перенесли на 2025 год, передает «Радиоточка НСН».
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