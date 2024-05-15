«С удовольствием!»: Пресняков заявил о желании выступить на фестивале «Нашествие»

Также музыкант рассказал о творческих планах на предстоящее лето.

«Летом у меня будет два концерта в «Зеленом театре» - 22 и 23 июня. Я рад, что сделали дополнительный концерт, так как все быстро раскупилось. Очень жду эти концерты», - добавил он.

Но и про отдых артист не забывает, этим летом семейство Пресняковых собирается отдохнуть в Турции.

«Зимой люблю отдыхать в горах, а летом, конечно, море. В этом году будем отдыхать в Турции, через дней 20 уже мы поедем», - поделился Пресняков.

Крупнейший в России музыкальный фестиваль русского рока под открытым небом «Нашествие» должен был пройти 26-28 июля на новой площадке у села Митяево в Калужской области, но мероприятие перенесли на 2025 год, передает «Радиоточка НСН».