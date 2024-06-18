Джастина Тимберлейка задержали за вождение в нетрезвом виде

Инцидент произошёл в Нью-Йорке. После ужина с друзьями в отеле в Саг-Харборе на востоке Лонг-Айленда певец, управлявший автомобилем, проигнорировал знак «Стоп».

Как пишет TMZ, остановившие Тимберлейка полицейские потребовали, что бы он прошёл проверку на алкотестере, но получили отказ.

«18 июня 2024 года Джастин Тимберлейк был арестован в Саг-Харборе за вождение в нетрезвом виде... Позже он предстанет перед судом», - говорится в заявлении окружной прокуратуры округа Саффолк.

Официальных комментариев от певца или его представителей пока не последовало.

Ранее Джастин Тимберлейк выпустил новый альбом. Пластинка «Everything I Thought It Was» стала первой за посмледние шесть лет студийной работой певца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

