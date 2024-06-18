Джастина Тимберлейка задержали за вождение в нетрезвом виде

Американский певец и актёр Джастин Тимберлейк был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает NBC News.

Бритни Спирс публично извинилась перед Джастином Тимберлейком

Инцидент произошёл в Нью-Йорке. После ужина с друзьями в отеле в Саг-Харборе на востоке Лонг-Айленда певец, управлявший автомобилем, проигнорировал знак «Стоп».

Как пишет TMZ, остановившие Тимберлейка полицейские потребовали, что бы он прошёл проверку на алкотестере, но получили отказ.

«18 июня 2024 года Джастин Тимберлейк был арестован в Саг-Харборе за вождение в нетрезвом виде... Позже он предстанет перед судом», - говорится в заявлении окружной прокуратуры округа Саффолк.

Официальных комментариев от певца или его представителей пока не последовало.

Ранее Джастин Тимберлейк выпустил новый альбом. Пластинка «Everything I Thought It Was» стала первой за посмледние шесть лет студийной работой певца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыВождение В Пьяном ВидеСШАПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры