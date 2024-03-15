Джастин Тимберлейк представил первый за шесть лет новый альбом

Американский певец Джастин Тимберлейк выпустил новый альбом. Это пластинка «Everything I Thought It Was», которую предваряли синглы «Selfish» и «Drown».

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Всего в треклист попали сразу 18 песен, в том числе дуэт с его бывшей группой N'Sync. Также новый лонгплей может похвастать большим количеством помощников, в числе которых шотландский ди-джей и продюсер Кельвин Харрис и фронтмен коллектива OneRepublic Райан Теддер.

Также к новой пластинке приложил руку Тимбалэнд, который спродюсировал сразу пять треков.

Отмечается, что «Everything I Thought It Was» - первая пластинка Тимберлейка за последние шесть лет. До этого он радовал своих поклонников в далёком 2018-м году, когда вышел лонгплей «Man of the Woods».

Ранее американские рок-ветераны Bon Jovi представили новую песню «Legendary» и анонсировали новый альбом «Forever», выход которого намечен на 7 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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