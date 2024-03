Джастин Тимберлейк представил первый за шесть лет новый альбом

Всего в треклист попали сразу 18 песен, в том числе дуэт с его бывшей группой N'Sync. Также новый лонгплей может похвастать большим количеством помощников, в числе которых шотландский ди-джей и продюсер Кельвин Харрис и фронтмен коллектива OneRepublic Райан Теддер.

Также к новой пластинке приложил руку Тимбалэнд, который спродюсировал сразу пять треков.

Отмечается, что «Everything I Thought It Was» - первая пластинка Тимберлейка за последние шесть лет. До этого он радовал своих поклонников в далёком 2018-м году, когда вышел лонгплей «Man of the Woods».

