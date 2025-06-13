Катар на конкурсе «Интервидение» представит певица Дана Аль Мир

В сообщении говорится, что исполнительница является одной из самых узнаваемых артисток в регионе.

Отмечается, что самым известным в её карьере является выступление на торжественном открытии Кубка Азии по футболу в 2023 году.

«Музыка Даны — это восточный арт-поп с национальным колоритом, сильным женским голосом и кинематографичным звучанием... Ждём с нетерпением», - добавили орагнизаторы конкурса.

Ранее было объявлено, что официальным послом международного музыкального конкурса «Интервидение - 2025» стал заслуженный артист РФ Дима Билан, сообщает RT.

