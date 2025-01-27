Дуэт Daft Punk выпустит коллекцию одежды
Завершивший творческую карьеру французский электронный дуэт Daft Punk примет участие в создании новой коллекции бренда Pleasures. Об этом в соцсетях заявил соучредитель марки Алекс Джеймс.
По его словам, бренд работал с культовыми музыкантами над специальной коллекцией, включающей готовую одежду, товары для дома и различные аксессуары.
Джеймс также назвал Daft Punk одним из «самых влиятельных коллективов в истории музыки». Он добавил, что более подробная информация о коллекции появится ближе к её выходу, который намечен на конец 2025 года.
Ранее телеведущая Лариса Гузеева подала заявку в Роспатент для регистрации товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva, под которыми она сможет производить и продавать косметику, бытовые средства, нижнее белье и одежду из латекса, а также оказывать услуги в области гостиничного бизнеса, недвижимости и дизайна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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