Дуэт Daft Punk выпустит коллекцию одежды

По его словам, бренд работал с культовыми музыкантами над специальной коллекцией, включающей готовую одежду, товары для дома и различные аксессуары.

Джеймс также назвал Daft Punk одним из «самых влиятельных коллективов в истории музыки». Он добавил, что более подробная информация о коллекции появится ближе к её выходу, который намечен на конец 2025 года.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева подала заявку в Роспатент для регистрации товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva, под которыми она сможет производить и продавать косметику, бытовые средства, нижнее белье и одежду из латекса, а также оказывать услуги в области гостиничного бизнеса, недвижимости и дизайна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

