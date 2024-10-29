Adidas и Канье Уэст отказались от претензий друг к другу

Сотрудничество Уэста и Аdidas, начавшееся в 2015 году, было рассчитано до 2026 года, однако компания разорвала контракт в 2022 году после «неприемлемых, ненавистнических и опасных» высказываний музыканта в соцсетях.

Зимой 2024 года рэпер обвинил компанию в том, что компания продолжает продажи кроссовок из совместной коллекции Yeezy Boost 350 V2. При этом он назвал обувь поддельной, объяснив это тем, что после аннулирования контракта «он не имеет к ней отношения».

В итоге стороны решили отказаться от претензий друг к другу. На каких условиях Adidas и Уэст пришли к соглашению не уточняется.

Ранее компания Adidas принесла извинения за участие в рекламе ретро-кроссовок модели палестинского происхождения Беллы Хадид, выступившей в поддержку Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

