Adidas и Канье Уэст отказались от претензий друг к другу
Компания Adidas и рэпер Канье Уэстом договорились о прекращении всех судебных разбирательств. Как пишет Financial Times, об этом заявил гендиректора производителя спортивной одежды и обуви Бьорна Гульдена.
Сотрудничество Уэста и Аdidas, начавшееся в 2015 году, было рассчитано до 2026 года, однако компания разорвала контракт в 2022 году после «неприемлемых, ненавистнических и опасных» высказываний музыканта в соцсетях.
Зимой 2024 года рэпер обвинил компанию в том, что компания продолжает продажи кроссовок из совместной коллекции Yeezy Boost 350 V2. При этом он назвал обувь поддельной, объяснив это тем, что после аннулирования контракта «он не имеет к ней отношения».
В итоге стороны решили отказаться от претензий друг к другу. На каких условиях Adidas и Уэст пришли к соглашению не уточняется.
Ранее компания Adidas принесла извинения за участие в рекламе ретро-кроссовок модели палестинского происхождения Беллы Хадид, выступившей в поддержку Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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