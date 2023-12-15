Друг Градского нашел воспоминания артиста: Пугачева уже в 1986-м пела с трудом
Близкий друг покойного музыканта Александра Градского, журналист и писатель Евгений Додолев рассказал «Аргументам и фактам» про неопубликованные отрывки мемуаров про музыканта.
Додолев рассказал о запомнившемся разговоре с Градским. Они обсуждали певицу Аллу Пугачеву. Додолева тогда удивило, что Примадонна не выступает с 1986 года.
Градский тогда также указал на проблемы с голосовыми связками у певицы, из-за которых она не могла петь.
Ранее стало известно, что Пугачева намерена переехать с Кипра, где она проживает вместе с супругом пародистом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) и двумя младшими детьми, в Лондон, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru