Друг Градского нашел воспоминания артиста: Пугачева уже в 1986-м пела с трудом

Близкий друг покойного музыканта Александра Градского, журналист и писатель Евгений Додолев рассказал «Аргументам и фактам» про неопубликованные отрывки мемуаров про музыканта.

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Додолев рассказал о запомнившемся разговоре с Градским. Они обсуждали певицу Аллу Пугачеву. Додолева тогда удивило, что Примадонна не выступает с 1986 года.

Градский тогда также указал на проблемы с голосовыми связками у певицы, из-за которых она не могла петь.

Ранее стало известно, что Пугачева намерена переехать с Кипра, где она проживает вместе с супругом пародистом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) и двумя младшими детьми, в Лондон, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Шоу-бизнесМузыкантыМузыкаАлла ПугачеваПевица

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