Друг Градского нашел воспоминания артиста: Пугачева уже в 1986-м пела с трудом

Додолев рассказал о запомнившемся разговоре с Градским. Они обсуждали певицу Аллу Пугачеву. Додолева тогда удивило, что Примадонна не выступает с 1986 года.

Градский тогда также указал на проблемы с голосовыми связками у певицы, из-за которых она не могла петь.

Ранее стало известно, что Пугачева намерена переехать с Кипра, где она проживает вместе с супругом пародистом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) и двумя младшими детьми, в Лондон, напоминает «Радиоточка НСН».

