В Сети появилась петиция с просьбой к Пугачевой записать новогоднее обращение
На сайте Сhange.org опубликовали петицию с просьбой к певице Алле Пугачевой записать новогоднее обращение для россиян.
Петиция создана четыре дня назад. Ее «подписали» более двух тысяч человек.
В 1995 году Пугачева поздравила россиян с Новым годом. Обращение вышло на телеканале НТВ.
Ранее в фойе Московского Театра Эстрады заметили черно-белый портрет Пугачевой.
В интервью газете «Аргументы и факты» певец Сергей Савин заявил, что Примадонна покинула Россию под влиянием своего мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), передает «Радиоточка НСН».
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