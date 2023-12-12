В Сети появилась петиция с просьбой к Пугачевой записать новогоднее обращение

Петиция создана четыре дня назад. Ее «подписали» более двух тысяч человек.

В 1995 году Пугачева поздравила россиян с Новым годом. Обращение вышло на телеканале НТВ.

Ранее в фойе Московского Театра Эстрады заметили черно-белый портрет Пугачевой.

В интервью газете «Аргументы и факты» певец Сергей Савин заявил, что Примадонна покинула Россию под влиянием своего мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), передает «Радиоточка НСН».

