Дробыш предложил Милонову работать в Госдуме бесплатно
Композитор и продюсер Виктор Дробыш в эфире НСН раскритиковал предложение Виталия Милонова запретить выступать под фонограмму.
Депутат Виталий Милонов предложил запретить выступать под фонограмму. Так он отреагировал на выступление в нетрезвом виде Димы Билана 8 сентября в Самаре. Депутат оказался возмущен тем, что российские исполнители поют не живьем и получают за это огромные гонорары. По его мнению, если певец выступает под фонограмму, то делать это он должен бесплатно «или по цене кордебалета».
Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с НСН на такое предложение Милонова отреагировал крайне негативно. По его словам, аналогичный принцип в таком случае стоит применить и к работе самих депутатов Госдумы.
«Если депутаты Госдумы несут фигню, то они должны там тоже сидеть бесплатно! Это приблизительно то же самое. Мне вообще глубоко плевать. Я считаю, что все эти разговоры не несут за собой ничего. Это чистая болтовня. Нормальные люди делают так, чтобы выступали на концертах люди нормально. Всегда останется фонограмма. Это просто популистские разговоры, которые не имеют к реальной жизни отношения. Чистая попса», - заключил собеседник НСН.
Ранее на выступление певца Димы Билана в нетрезвом виде в Самаре отреагировал продюсер Иосиф Пригожин. В эфире НСН он поддержал музыканта и заявил, что выпады в адрес Билана являются следствием начавшейся интернет-атаки на публичных людей.
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