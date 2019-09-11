Дробыш предложил Милонову работать в Госдуме бесплатно

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с НСН на такое предложение Милонова отреагировал крайне негативно. По его словам, аналогичный принцип в таком случае стоит применить и к работе самих депутатов Госдумы.

«Если депутаты Госдумы несут фигню, то они должны там тоже сидеть бесплатно! Это приблизительно то же самое. Мне вообще глубоко плевать. Я считаю, что все эти разговоры не несут за собой ничего. Это чистая болтовня. Нормальные люди делают так, чтобы выступали на концертах люди нормально. Всегда останется фонограмма. Это просто популистские разговоры, которые не имеют к реальной жизни отношения. Чистая попса», - заключил собеседник НСН.

Ранее на выступление певца Димы Билана в нетрезвом виде в Самаре отреагировал продюсер Иосиф Пригожин. В эфире НСН он поддержал музыканта и заявил, что выпады в адрес Билана являются следствием начавшейся интернет-атаки на публичных людей.

