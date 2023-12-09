«Драйв и удовольствие!»: Группа «Чиж & Co» зажгла на юбилее «НАШЕго» Радио

«Я встаю утром, проснулся и даже еще порой зубы не почищу, а «НАШЕ Радио» уже включаю. У меня есть маленький такой приемник транзисторный, еще с советских времен остался, я с ним всегда хожу и слушаю «НАШЕ Радио». Все домашние ругаются, мол, что-то не сделано и так далее, но я только «НАШЕ Радио» и слушаю. Сегодня мне подпевали, удалось ощутить этот драйв. Я получил большое удовольствие!», - рассказал он.

Ранее финалист «Молодых Ветров» NAFA (Евгений Луценко) рассказал НСН, что слушал выступление группы «Чиж & Co» на юбилее «НАШЕго Радио» с восхищением.

Гости праздничного концерта «НАШЕго Радио» из группы LASCALA ранее рассказали «Радиоточке НСН», как радиостанция помогла им завоевать любовь строгой публики.

Так, вокалистка группы LASCALA Аня Грин призналась, что первые песни группы прозвучали именно на «НАШЕм».

А Елена Минина из группы «Джоконда» в беседе с НСН призналась, что «НАШЕ Радио» сегодня раскрывает новые таланты и дает дорогу музыкантам.



