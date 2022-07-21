Дочь Кинчева стала ведущей Первого канала
Дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева Вера сообщила, что будет вести одну из программ на Первом канале.
«Друзья, у меня волшебные новости. Мечтаете преобразить свою квартиру, но не знаете, с чего начать? Первый канал спешит на помощь и запускает новую передачу "Проуют"! Руководить преображениями буду я!» – написала Кинчева в соцсетях.
По ее словам, первый выпуск программы будет снят в Санкт-Петербурге.
1 февраля группа «Алиса» запустила предзаказ своего нового альбома на одной из краудфандиногвых платформ.
Кинчев отмечал тогда, что начал записывать альбом во время вынужденного простоя из-за отсутствия концертов в пандемию. При этом его официальный выход ожидается 1 сентября.
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