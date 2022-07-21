Дочь Кинчева стала ведущей Первого канала

По ее словам, первый выпуск программы будет снят в Санкт-Петербурге.

1 февраля группа «Алиса» запустила предзаказ своего нового альбома на одной из краудфандиногвых платформ.

Кинчев отмечал тогда, что начал записывать альбом во время вынужденного простоя из-за отсутствия концертов в пандемию. При этом его официальный выход ожидается 1 сентября.

