Группа «Алиса» запустила предзаказ своего нового альбома
1 февраля группа «Алиса» выпустила на краудфандинговой платформе Planeta.ru предзаказ своего нового двойного альбома.
При этом официальный выход релиза состоится 1 сентября. Отмечается, что предзаказ на физических носителях будет доступен до 31 августа.
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев отметил, что начал записывать альбом во время вынужденного простоя из-за отсутствия концертов в пандемию, и пояснил, что предлагает поклонникам купить результат труда группы.
«Мы не просим денег, мы предлагаем купить результат нашего труда. Процесс записи идёт полным ходом и ежедневно. Судя по итогам прошлых акций, степень вашего доверия безгранична. Я безмерно благодарен и надеюсь, что в этот раз мы не подведем и не разочаруем», – заявил музыкант.
По словам музыкантов, фанаты смогут приобрести как цифровую версию альбома, так и запись на CD-дисках, LP и deluxe-боксы.
Гендиректор и сооснователь крупнейшей в России платформы для краунфандинга Planeta.ru Федор Мурачковский отметил, что намерен купить альбом, поскольку является «алисоманом со стажем».
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