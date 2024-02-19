В Екатеринбурге выставили на продажу визитку Путина за 300 тысяч рублей

Владелец карточки попросил за нее 300 тысяч рублей. Мужчина утверждает, что получил ее из рук Путина в 90-е годы в Санкт-Петербурге.

В публикации отмечается, что визитка является оригинальной. Забрать ее можно только из Екатеринбурга.

В декабре 2023 года черное бархатное вечернее платье принцессы Дианы продали на аукционе Julien's Auctions в Калифорнии за рекордные $1,1 миллиона, отмечает «Радиоточка НСН».

