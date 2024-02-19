В Екатеринбурге выставили на продажу визитку Путина за 300 тысяч рублей
19 февраля 202419:20
Житель Екатеринбурга выставил на продажу визитку президента России Владимира Путина. Объявление появилось на сайте «Авито».
Владелец карточки попросил за нее 300 тысяч рублей. Мужчина утверждает, что получил ее из рук Путина в 90-е годы в Санкт-Петербурге.
В публикации отмечается, что визитка является оригинальной. Забрать ее можно только из Екатеринбурга.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru