Дмитрий Маликов отметит юбилей концертом под открытым небом

В концертную программу войдут как классические хиты, так и современные композиции. Среди них треки «Веном Бой» и «Я тебе соврал», записанные с молодыми исполнителями 5opka и Lida, а также недавно выпущенная песня «Ветерок». Кроме того, планируется презентация новой композиции, которая будет создаваться при участии зрителей.

По информации организаторов, концерт будет включать интерактивные элементы и сюрпризы для гостей. Маликов намерен установить некий рекорд в Зеленом театре ВДНХ, а также пригласить специальных гостей.

Ранее Маликов рассказал спецкору НСН, что популярность среди подростков Надежды Кадышевой связана с интересом к русскому фольклору.

