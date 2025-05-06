Дмитрий Маликов отметит юбилей концертом под открытым небом
Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов выступит в Зеленом театре ВДНХ.
В концертную программу войдут как классические хиты, так и современные композиции. Среди них треки «Веном Бой» и «Я тебе соврал», записанные с молодыми исполнителями 5opka и Lida, а также недавно выпущенная песня «Ветерок». Кроме того, планируется презентация новой композиции, которая будет создаваться при участии зрителей.
По информации организаторов, концерт будет включать интерактивные элементы и сюрпризы для гостей. Маликов намерен установить некий рекорд в Зеленом театре ВДНХ, а также пригласить специальных гостей.
Ранее Маликов рассказал спецкору НСН, что популярность среди подростков Надежды Кадышевой связана с интересом к русскому фольклору.
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