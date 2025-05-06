Дмитрий Маликов отметит юбилей концертом под открытым небом

Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов выступит в Зеленом театре ВДНХ.

Организаторы концерта рэпера Akon в Москве раскрыли ход переговоров

В концертную программу войдут как классические хиты, так и современные композиции. Среди них треки «Веном Бой» и «Я тебе соврал», записанные с молодыми исполнителями 5opka и Lida, а также недавно выпущенная песня «Ветерок». Кроме того, планируется презентация новой композиции, которая будет создаваться при участии зрителей.

По информации организаторов, концерт будет включать интерактивные элементы и сюрпризы для гостей. Маликов намерен установить некий рекорд в Зеленом театре ВДНХ, а также пригласить специальных гостей.

Ранее Маликов рассказал спецкору НСН, что популярность среди подростков Надежды Кадышевой связана с интересом к русскому фольклору.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:КонцертМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры