Директор Успенской назвал причину отмены концерта в Ереване

Отмечается, что в городе отменены все развлекательные мероприятия, это касается не только концертов. Выступление артистки должно было состояться 28 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

Ранее концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване, который был запланирован на 23 сентября, также перенесли по решению армянского правительства. Об этом сообщила компания — организатор мероприятия Doping Space в своих соцсетях. Организаторы принесли свои извинения всем, кто приобрел билеты. При этом Doping Space пообещала сообщить новую дату концерта в ближайшее время. По данным РИА Новости, правительство Армении выделило организатором концерта, компании «Doping Space» сумму, превышающую $6 млн, передает «Радиоточка НСН».

