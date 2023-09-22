Директор Успенской назвал причину отмены концерта в Ереване
Директор певицы Любови Успенской Александр, рассказал, что концерт исполнительницы в Ереване отменен из-за неспокойной ситуации в городе.
Он подчеркнул, что никакого политического подтекста в этом нет. Как только ситуация в городе успокоится, будет назначена новая дата концерта, передает NEWS.ru. По словам Александра, таким было решение самой певицы и ее команды.
Отмечается, что в городе отменены все развлекательные мероприятия, это касается не только концертов. Выступление артистки должно было состояться 28 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.
Ранее концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване, который был запланирован на 23 сентября, также перенесли по решению армянского правительства. Об этом сообщила компания — организатор мероприятия Doping Space в своих соцсетях. Организаторы принесли свои извинения всем, кто приобрел билеты. При этом Doping Space пообещала сообщить новую дату концерта в ближайшее время. По данным РИА Новости, правительство Армении выделило организатором концерта, компании «Doping Space» сумму, превышающую $6 млн, передает «Радиоточка НСН».
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