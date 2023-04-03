Директор МакSим рассказал о ее самочувствии после концерта в Твери

Директор певицы МакSим (Марина Абросимова) Павел Назаров рассказал о самочувствии исполнительницы после недавнего концерта в Твери, передает РИА Новости.

МакSим обратилась к поклонникам с извинениями за сорванный концерт в Сочи

Назаров заявил, что с певицей все в порядке. По его словам, МакSим чувствует себя хорошо.

Концерт певицы в Твери прошел 1 апреля. Присутствовавшие отметили, что она еле стояла на ногах и плохо попадала в ноты.

Поклонники оставили множество комментариев на странице МакSим в соцсети «ВКонтакте». Они призвали отменить тур, чтобы исполнительница могла набраться сил.

Певица ранее почувствовала себя плохо во время концерта в Сочи. Выступление прервали, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/maksim.music.ru
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