Директор МакSим рассказал о ее самочувствии после концерта в Твери
Директор певицы МакSим (Марина Абросимова) Павел Назаров рассказал о самочувствии исполнительницы после недавнего концерта в Твери, передает РИА Новости.
Назаров заявил, что с певицей все в порядке. По его словам, МакSим чувствует себя хорошо.
Концерт певицы в Твери прошел 1 апреля. Присутствовавшие отметили, что она еле стояла на ногах и плохо попадала в ноты.
Поклонники оставили множество комментариев на странице МакSим в соцсети «ВКонтакте». Они призвали отменить тур, чтобы исполнительница могла набраться сил.
Певица ранее почувствовала себя плохо во время концерта в Сочи. Выступление прервали, сообщает «Радиоточка НСН».
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