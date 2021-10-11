Директор Леонтьева опроверг информацию о госпитализации артиста с COVID-19

Директор народного артиста России Валерия Леонтьева Борис Чигирев заявил, что певец находится дома, с ним всё в порядке, сообщает ТАСС.

По его словам, появившаяся в Telegram-каналах информация о том, что Леонтьева госпитализировали с коронавирусом не соответствует действительности.

«Всё в порядке, не болеет ничем», - заключил Чигирев.

Ранее знакомые Леонтьева рассказали, что певец пропустил премию телеканала «Муз-ТВ» из-за проблем со здоровьем.