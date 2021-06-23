СМИ: Валерий Леонтьев перенес две операции

Знакомые российского певца Валерия Леонтьева рассказали газете «Комсомольская правда» о причинах, по которым он пропустил недавнюю премию телеканала «Муз-ТВ».

Собеседники издания отметили, что 72-летний артист испытывает проблемы со здоровьем. В марте Леонтьеву прооперировали глаза - из-за неудачной пластики веки певца не закрывались до конца и это привело к проблемам со сном.

Кроме того, Леонтьеву прооперировали ноги, которые беспокоили его с начала «нулевых», после того, как во время концерта он повредил мениск сначала на одной, а затем и на второй ноге.

«Видимо, старые травмы дали о себе знать», - резюмировали знакомые Леонтьева.

Ранее певица Марина Максимова (МакSим) была госпитализирована с пневмонией и сильным поражением лёгких и низким уровнем насыщения кислорода в крови, сообщает RT. По словам представителя, певицу подключили к аппарату ИВЛ, она находится в искусственной коме, при этом тесты на COVID-19 отрицательные.