Дима Билан заявил о желании отказаться от своего псевдонима
26 декабря 202417:44
Заслуженный артист РФ Дима Билан в интервью YouTube-шоу «Без масок» признался, что стал чаще думать об отказе от своего псевдонима.
Певец, которого до появления на большой сцене звали Виктор Белан, отметил, что хочет «отдать дань» своему настоящему имени.
«Эту плоскость своей жизни я недостаточно потчевал, недостаточно уделял внимания», — объяснил исполнитель.
Ранее Билан заявил, что как-то ему предложили спеть «с неизвестной тогда ещё» Леди Гагой, однако он отказался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru