Дима Билан заявил о желании отказаться от своего псевдонима

Заслуженный артист РФ Дима Билан в интервью YouTube-шоу «Без масок» признался, что стал чаще думать об отказе от своего псевдонима.

Дима Билан и Милош Бикович представили саундтрек к сериалу «Дайте шоу»

Певец, которого до появления на большой сцене звали Виктор Белан, отметил, что хочет «отдать дань» своему настоящему имени.

«Эту плоскость своей жизни я недостаточно потчевал, недостаточно уделял внимания», — объяснил исполнитель.

Ранее Билан заявил, что как-то ему предложили спеть «с неизвестной тогда ещё» Леди Гагой, однако он отказался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнесМузыкаМузыкантыДима Билан

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