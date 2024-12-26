Дима Билан заявил о желании отказаться от своего псевдонима

На работу московских аэропортов введены временные ограничения Путин подписал закон, позволяющий в рамках реновации предоставить собственнику жилье в другом районе Москвы Мост через Москву-реку возле улицы Мясищева построили раньше срока Мембраны для реконструкции барабанной перепонки и еще 34 проекта получили гранты Москвы Объем венчурных инвестиций до 2030 года будет увеличен в два раза Три пятнистые гиены поселились в Московском зоопарке