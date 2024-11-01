Дима Билан и Милош Бикович представили саундтрек к сериалу «Дайте шоу»

Саундтрек является «мрачным и чувственным миксом» поп, соул и R&B. «Добро пожаловать в рай» — это монолог-обращение мужчины к женщине, в котором любовь приобретает фатальную форму: им невозможно быть ни вместе, ни порознь.

Милош Бикович отметил, что получился крутой дуэт, а песня является хорошим разогревом перед просмотром сериала.

Премьера сериала-скандала «Дайте шоу» состоялась 1 ноября. Драма про изнанку российских ток-шоу покажет, что на самом деле творится за нарядными фасадами жизни звезд. Главные роли в проекте исполнили Милош Бикович и Анастасия Красовская, а также Виктория Толстоганова, Игорь Верник и Олег Савостюк. Дима Билан тоже появится в сериале — в качестве камео: музыкант исполнит роль самого себя, передает «Радиоточка НСН».

