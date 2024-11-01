Дима Билан и Милош Бикович представили саундтрек к сериалу «Дайте шоу»
Состоялась премьера композиции «Добро пожаловать в рай», которая является официальным саундтреком к сериалу «Дайте шоу» в исполнении Димы Билана и главного героя проекта – певца Кирилла Артемьева, роль которого сыграл актер Милош Бикович. Первые два эпизода сериала «Дайте шоу» уже доступны в онлайн-кинотеатрах ИВИ и KION.
Саундтрек является «мрачным и чувственным миксом» поп, соул и R&B. «Добро пожаловать в рай» — это монолог-обращение мужчины к женщине, в котором любовь приобретает фатальную форму: им невозможно быть ни вместе, ни порознь.
Милош Бикович отметил, что получился крутой дуэт, а песня является хорошим разогревом перед просмотром сериала.
Премьера сериала-скандала «Дайте шоу» состоялась 1 ноября. Драма про изнанку российских ток-шоу покажет, что на самом деле творится за нарядными фасадами жизни звезд. Главные роли в проекте исполнили Милош Бикович и Анастасия Красовская, а также Виктория Толстоганова, Игорь Верник и Олег Савостюк. Дима Билан тоже появится в сериале — в качестве камео: музыкант исполнит роль самого себя, передает «Радиоточка НСН».
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