Дима Билан заявил, что отказался от совместного трека с молодой Леди Гагой
Заслуженный артист РФ Дима Билан в интервью Super.ru заявил, что никогда не пересекался с рэпером P. Diddy (Шон Комбс), но был знаком с другими мировыми звёздами.
По его словам, это Снуп Дог, Рианна и Эми Уайнхаус, а также Нелли Фуртадо, с которой он записал дуэт.
«А ещё мне как-то предложили спеть с неизвестной тогда ещё Леди Гагой, я отказался. А могла бы быть такая история!» — заключил исполнитель.
Ранее американского рэпера Шона Комбса обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Апелляционный суд США постановил оставить музыканта под стражей до начала судебного разбирательства, которое назначено на 2025 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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