Дима Билан заявил, что отказался от совместного трека с молодой Леди Гагой

Заслуженный артист РФ Дима Билан в интервью Super.ru заявил, что никогда не пересекался с рэпером P. Diddy (Шон Комбс), но был знаком с другими мировыми звёздами.

От МакSим до Лепса: Россияне заглушают тоску от расставаний попсой и рэпом

По его словам, это Снуп Дог, Рианна и Эми Уайнхаус, а также Нелли Фуртадо, с которой он записал дуэт.

«А ещё мне как-то предложили спеть с неизвестной тогда ещё Леди Гагой, я отказался. А могла бы быть такая история!» — заключил исполнитель.

Ранее американского рэпера Шона Комбса обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Апелляционный суд США постановил оставить музыканта под стражей до начала судебного разбирательства, которое назначено на 2025 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыМузыкаПевецЛеди ГагаДима Билан

Горячие новости

Все новости

партнеры