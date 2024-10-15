Дима Билан заявил, что отказался от совместного трека с молодой Леди Гагой

По его словам, это Снуп Дог, Рианна и Эми Уайнхаус, а также Нелли Фуртадо, с которой он записал дуэт.

«А ещё мне как-то предложили спеть с неизвестной тогда ещё Леди Гагой, я отказался. А могла бы быть такая история!» — заключил исполнитель.

Ранее американского рэпера Шона Комбса обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Апелляционный суд США постановил оставить музыканта под стражей до начала судебного разбирательства, которое назначено на 2025 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

