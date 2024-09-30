От МакSим до Лепса: Россияне заглушают тоску от расставаний попсой и рэпом

При этом в сервисе составили и топ бодрящих при расставании песен. В него вошли «Девочка танцуй» (Artik & Asti), «Я тебе не верю» (Григорий Лепс), «Царица» (Анна Асти) , «Шальная императрица» Ирины Аллегровой и«Харизма» (Wallem).

Треть россиян при разрыве отношений слушает отечественную эстраду (30%), еще треть – русский рэп (28%). Далее расположились российская и зарубежная попса (24% и 19%), а также электронная музыка (19%). При этом рок-музыка оказалась наименее популярным вариантом, ее в тоске по бывшим слушают всего 14% участников опроса, который провели в сентябре 2024 года

Книжный сервис «Литрес» ранее назвал самые популярные еду и напитки из произведений российских классиков. Также были составлены «продуктовые корзины» типичных героев Достоевского, Гоголя, Чехова и Льва Толстого, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

