От МакSим до Лепса: Россияне заглушают тоску от расставаний попсой и рэпом
Половина россиян активно слушает музыку, чтобы пережить расставание с любимыми, говорится в исследовании HiFi-стриминга «Звук», которое имеется в распоряжении НСН.
В ТОП-5 грустных песен оказались легендарная композиция МакSим «Знаешь ли ты», «Останусь» (группа «Город 312»), «Зима в сердце» («Гости из будущего»), «На берегу неба» (Дима Билан) и «Океан» (Xolidayboy).
При этом в сервисе составили и топ бодрящих при расставании песен. В него вошли «Девочка танцуй» (Artik & Asti), «Я тебе не верю» (Григорий Лепс), «Царица» (Анна Асти) , «Шальная императрица» Ирины Аллегровой и«Харизма» (Wallem).
Треть россиян при разрыве отношений слушает отечественную эстраду (30%), еще треть – русский рэп (28%). Далее расположились российская и зарубежная попса (24% и 19%), а также электронная музыка (19%). При этом рок-музыка оказалась наименее популярным вариантом, ее в тоске по бывшим слушают всего 14% участников опроса, который провели в сентябре 2024 года
Книжный сервис «Литрес» ранее назвал самые популярные еду и напитки из произведений российских классиков. Также были составлены «продуктовые корзины» типичных героев Достоевского, Гоголя, Чехова и Льва Толстого, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru