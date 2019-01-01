Арбенина раскрыла тайну своих татуировок
В пресс-центре НСН на поле фестиваля «НАШЕСТВИЕ» прошла пресс-конференция Дианы Арбениной.
Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала журналистам о том, что воспринимает татуировки как способ избавления от всепоглощающей жизненной боли.
«Север, а именно, Чукотка и посёлок Лаврентия – это то, что сделало меня и раненой, и сильной. Каждая татуировка – свидетельство того, что я осталась жива! Я избавляюсь таким образом от фатального количества боли. Я ведь не только весёлая, но и умная, а умным на свете тяжело жить. Но мне сегодня легко и кайфово!», - заявила певица.
Ранее стало известно, что Диана отметит свой 45 день рождения выступлением на «НАШЕСТВИИ», и коллеги-музыканты поздравили её с днём рождения прямо в эфире НСН.
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