Дэвид Гилмор поклялся никогда больше не выступать c Роджером Уотерсом
Один из лидеров легендарной рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор в интервью The Guardian заявил, что никогда больше не будет выступать на одной сцене с одним из основателей коллектива Роджером Уотерсом
Музыкант пояснил, что принял такое решение из-за политических взглядов своего бывшего коллеги.
«Я стараюсь держаться подальше от людей, которые активно поддерживают геноцидных и автократических диктаторов», - подчеркнул Гилмор.
Ранее звукозаписывающая компания BMG разорвала контракт с Уотерсом из-за его политических взглядов и высказываний об Израиле, Украине и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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