СМИ: Pink Floyd согласилась продать Sony Music права на музыку за $400 млн

Рок-группа Pink Floyd согласилась продать звукозаписывающей компании Sony Music права на обширный музыкальный каталог со своими хитами почти за $400 млн. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

Pink Floyd может продать Sony Music права на музыкальный каталог за $500 млн

По данным издания, компания также сможет продавать товары и сувениры с названием британского коллектива, снимать фильмы, сериалы. Продажа очень каталога Pink Floyd состоялась после долгих разногласий между участниками группы по поводу ее наследия.

Лейбл и один из лидеров Pink Floyd Дэвид Гилмор отказались комментировать ситуацию. При этом с сооснователем коллектива Роджером Уотерсом журналисты не смогли связаться.

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ФОТО: РИА Новости
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