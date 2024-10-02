СМИ: Pink Floyd согласилась продать Sony Music права на музыку за $400 млн
Рок-группа Pink Floyd согласилась продать звукозаписывающей компании Sony Music права на обширный музыкальный каталог со своими хитами почти за $400 млн. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, компания также сможет продавать товары и сувениры с названием британского коллектива, снимать фильмы, сериалы. Продажа очень каталога Pink Floyd состоялась после долгих разногласий между участниками группы по поводу ее наследия.
Лейбл и один из лидеров Pink Floyd Дэвид Гилмор отказались комментировать ситуацию. При этом с сооснователем коллектива Роджером Уотерсом журналисты не смогли связаться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Все авиарейсы в Иране отменены до утра 3 октября
- Стоимость газа в Европе выросла на 3% после ракетного удара Ирана по Израилю
- Президент Грузии не подписала закон о запрете пропаганды ЛГБТ
- СМИ: Pink Floyd согласилась продать Sony Music права на музыку за $400 млн
- Первый пуск ракеты «Союз-5» перенесен на 2026 год
- Холдинг «Газпром-Медиа» запустит свой глянцевый журнал
- Останки Марадоны перенесут в мавзолей в Буэнос-Айресе
- Wildberries запустил нейросеть по поиску товаров по фото
- В Якутии задержали мужчину, перевозившего золото на 121 млн рублей
- Японский аэропорт Миядзаки отменил все рейсы из-за возможного взрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru