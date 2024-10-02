СМИ: Pink Floyd согласилась продать Sony Music права на музыку за $400 млн

По данным издания, компания также сможет продавать товары и сувениры с названием британского коллектива, снимать фильмы, сериалы. Продажа очень каталога Pink Floyd состоялась после долгих разногласий между участниками группы по поводу ее наследия.

Лейбл и один из лидеров Pink Floyd Дэвид Гилмор отказались комментировать ситуацию. При этом с сооснователем коллектива Роджером Уотерсом журналисты не смогли связаться.

