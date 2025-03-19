«Дети будут слушать»: REFLEX о популярности «Бобра» и дуэте с исполнительницами «Сигма Боя»
Солистка группы REFLEX Ирина Нельсон в эфире НСН заявила, что популярные песни следуют трендам на мемы, а продюсер коллектива Вячеслав Тюрин уточнил, что в планах группы есть дуэт с исполнительницами «Сигма Боя».
Солистка группы REFLEX Ирина Нельсон в разговоре с НСН отметила, что популярность таких треков, как «Бобр» Slava Skripka и «Сигма Бой» от Betsy и Марии Янковской, можно объяснить трендом на мемы.
Количество слушателей песни группы SLAVA SKRIPKA «Бобр» в январе 2025 года выросло на 2400% относительно показателей декабря 2024 года, а трек «Сигма Бой» российских девочек-блогеров - 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской - попал в мировой чарт Billboard. Нельсон заявила, что понимает феномен этих хитов, хотя сама и не слушает подобную музыку.
«Когда-то я начинала слушать рок с таких групп как Yes, King Crimson, Deep Purple. Также у меня в фаворитах долго был Coldplay, то, что они делали до 2012 года. В разное время слушаю разную музыку, сейчас больше ту, которую записываю, также этнику, мне интересны разные духовные традиции народов. Популярность некоторых песен сегодня связана с трендом на мемы, однако сами треки я не слушала. Я очень берегу свое сознание от лишней информации, которая мне не нужна», - пояснила Нельсон.
В свою очередь композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин в беседе с НСН подчеркнул, что за успехом хитов стоит еще и талантливый музыкальный подход. Он также отметил, что в планах группы есть дуэт с исполнительницами «Сигма Боя».
«"Бобр" – это развлекательная музыка, но сделано качественно. Мне очень нравится, как парень поет, как он озвучил мем и сделал музыку. Что касается исполнительниц песни «Сигма Бой», я ходил на их концерт в ДК ЗИЛ. Это очень профессионально сделанные песни для аудитории от 6 до 12 лет, музыка в стиле перехода из 90-х и 2000-х для маленьких людей. Папа Betsy, который эту музыку пишет, вероятно, сечет в этом и, как породистый музыкант, будет дальше это трансформировать. Мне было бы интересно записать какую-то песню REFLEX с ними. Эти девочки сейчас популярны, они смогут донести до детей музыку, которую мы поем. Мы уже познакомились, я подал идею, и они сказали: "Давайте". Думаю, выберем песню, которую они снова донесут до детей. Это здорово, ведь дети готовы слушать такую музыку, просто не готовы открыть папку с ней, ребенок не будет слушать то, что не слушают его одноклассники», - уточнил он.
Ранее рок-музыкант Найк Борзов в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что мировой успех песни «Сигма Бой» подтвердил, что серьезные западные музыканты хотят коллабораций с российскими артистами, несмотря на их «отмену».
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