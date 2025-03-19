«Дети будут слушать»: REFLEX о популярности «Бобра» и дуэте с исполнительницами «Сигма Боя»

В свою очередь композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин в беседе с НСН подчеркнул, что за успехом хитов стоит еще и талантливый музыкальный подход. Он также отметил, что в планах группы есть дуэт с исполнительницами «Сигма Боя».

«"Бобр" – это развлекательная музыка, но сделано качественно. Мне очень нравится, как парень поет, как он озвучил мем и сделал музыку. Что касается исполнительниц песни «Сигма Бой», я ходил на их концерт в ДК ЗИЛ. Это очень профессионально сделанные песни для аудитории от 6 до 12 лет, музыка в стиле перехода из 90-х и 2000-х для маленьких людей. Папа Betsy, который эту музыку пишет, вероятно, сечет в этом и, как породистый музыкант, будет дальше это трансформировать. Мне было бы интересно записать какую-то песню REFLEX с ними. Эти девочки сейчас популярны, они смогут донести до детей музыку, которую мы поем. Мы уже познакомились, я подал идею, и они сказали: "Давайте". Думаю, выберем песню, которую они снова донесут до детей. Это здорово, ведь дети готовы слушать такую музыку, просто не готовы открыть папку с ней, ребенок не будет слушать то, что не слушают его одноклассники», - уточнил он.

Ранее рок-музыкант Найк Борзов в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что мировой успех песни «Сигма Бой» подтвердил, что серьезные западные музыканты хотят коллабораций с российскими артистами, несмотря на их «отмену».

