«Дерзкий и проверенный!»: Арбенина объявила о новом стадионнике на «Спартаке»
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сообщила, что 7 июня 2025 года даст концерт на московском стадионе «Лукойл Арена».
«Почему опять там? Молодой дерзкий проверенный на прочность рок-н-ролльный стадион (…) Новые песни, новые чувства, новая энергия и бешеное желание встретиться и взбодриться», - пояснила Арбенина в соцсетях.
8 июля 2023 года на этом же стадионе состоялся концерт, приуроченный к 30-летию группы «Ночные снайперы». Арбенина назвала то выступление лучшим в истории группы, а корреспондент НСН, находившийся на месте событий, описал произошедшее на домашнем стадионе футбольного «Спартака».
В 2024 году Арбенина не давала стадионников. Эксперты индустрии ранее рассказали «Радиоточке НСН» о самых востребованных концертах лета. В их числе, в частности, оказались выступления Егора Крида, «Руки Вверх!», Леонида Агутина, группы «Звери» и рэпера Macan.
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