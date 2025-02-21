Депутат Госдумы: Музсервисам не нужно удалять песни на украинском языке
Музыкальным сервисам России не потребуется удалять треки на украинском языке в ответ на инициативу Украины запретить размещать песни на русском языке. Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Он призвал максимально широко открыть доступ к своим сервисам из-за границы, чтобы там «слушали и русскоязычные треки, и нашу специальную социальную рекламу», передает ТАСС.
Депутат уверяет, что по национальному признаку музыкальный контент ни на одном музыкальном сервисе никогда не блокировался.
В ноябре 2022 года заблокировать доступ к песне на украинском языке «Червона калина» в сервисе «Яндекс.Музыка» потребовал Роскомнадзор.
Ранее Горелкин заявил, что для возобновления работы видеохостинга YouTube в России недостаточно лишь снятия западных антироссийских санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru