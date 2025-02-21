Депутат Госдумы: Музсервисам не нужно удалять песни на украинском языке

Он призвал максимально широко открыть доступ к своим сервисам из-за границы, чтобы там «слушали и русскоязычные треки, и нашу специальную социальную рекламу», передает ТАСС.

Депутат уверяет, что по национальному признаку музыкальный контент ни на одном музыкальном сервисе никогда не блокировался.

В ноябре 2022 года заблокировать доступ к песне на украинском языке «Червона калина» в сервисе «Яндекс.Музыка» потребовал Роскомнадзор.

Ранее Горелкин заявил, что для возобновления работы видеохостинга YouTube в России недостаточно лишь снятия западных антироссийских санкций.

