Депутат Горелкин: Заблокированные соцсети вряд ли вернутся после окончания СВО
Заблокированные в России иностранные социальные сети вряд ли снова станут доступны в стране после окончания спецоперации. Об этом в своём Telegram-канале заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
По мнению депутата, вместо глобальных интернет-сервисов будут появляться «локальные решения», которые, вместо соперничества на внешних рынках, будут решать вопросы удовлетворения внутренних потребностей.
«Поэтому я бы не рассчитывал, что заблокированные иностранные соцсети снова станут доступны после окончания СВО – даже под обещание открыть российский филиал и соблюдать наши законы», - указал Горелкин.
Парламентарий также добавил, что в ближайшее время все усилия будут направлены на обеспечение технологического суверенитета, который подразумевает развитие и совершенствование национальных продуктов.
Ранее Горелкин заявил, что возможность принудительной блокировки YouTube в России не рассматривается, а замедление видеохостинга не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru