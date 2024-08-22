Виктория Бекхэм станет героиней документального сериала

Как пишет Variety, в ленте расскажут историю артистки начиная с создания гёрлз-бэнда Spice Girls и до настоящего времени.

Продюсированием проекта займется компания Studio 99, которая принадлежит мужу Виктории - экс-футболисту Дэвиду Бекхэму.

Название и дата премьеры сериала не раскрывается.

Ранее в России начались съемки масштабной исторической драмы «Рождение империи», в центре сюжета которой – жизнь первого российского императора Петра I, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».