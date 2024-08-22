Виктория Бекхэм станет героиней документального сериала

Стриминговая платформа Netflix анонсировала документальный сериал, посвящённый британской певице, модели и дизайнере Виктории Бекхэм.

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Как пишет Variety, в ленте расскажут историю артистки начиная с создания гёрлз-бэнда Spice Girls и до настоящего времени.

Продюсированием проекта займется компания Studio 99, которая принадлежит мужу Виктории - экс-футболисту Дэвиду Бекхэму.

Название и дата премьеры сериала не раскрывается.

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