Виктория Бекхэм станет героиней документального сериала
Стриминговая платформа Netflix анонсировала документальный сериал, посвящённый британской певице, модели и дизайнере Виктории Бекхэм.
Как пишет Variety, в ленте расскажут историю артистки начиная с создания гёрлз-бэнда Spice Girls и до настоящего времени.
Продюсированием проекта займется компания Studio 99, которая принадлежит мужу Виктории - экс-футболисту Дэвиду Бекхэму.
Название и дата премьеры сериала не раскрывается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru