Группа Imagine Dragons выпустит новый альбом

В седьмом альбоме поп-рок-коллектива будет девять треков. Уже вышел первый сингл к релизу Eyes Closed. По словам вокалиста коллектива Дэна Рейнольдса, мир изменился с момента появления группы Imagine Dragons. Однако им все так же нравится работать в студии и придумывать новые песни.

«После того как я немного отдохнул от гастролей и пообщался с семьей и близкими, я снова почувствовал желание вернуться в те звуковые места, которые изначально приносили мне больше всего радости, но с новым мировоззрением и менталитетом», — цитирует слова фронтмена.

Предыдущая полноформатная работа коллектива «Mercury — Act 2» вышла в 2022 году, отмечает «Радиоточка НСН».

