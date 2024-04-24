Группа Imagine Dragons выпустит новый альбом
24 апреля 202421:02
Новый альбом группы Imagine Dragons под названием Loom выйдет 28 июня, отмечает издание Rolling Stone.
В седьмом альбоме поп-рок-коллектива будет девять треков. Уже вышел первый сингл к релизу Eyes Closed. По словам вокалиста коллектива Дэна Рейнольдса, мир изменился с момента появления группы Imagine Dragons. Однако им все так же нравится работать в студии и придумывать новые песни.
«После того как я немного отдохнул от гастролей и пообщался с семьей и близкими, я снова почувствовал желание вернуться в те звуковые места, которые изначально приносили мне больше всего радости, но с новым мировоззрением и менталитетом», — цитирует слова фронтмена.
Предыдущая полноформатная работа коллектива «Mercury — Act 2» вышла в 2022 году, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru