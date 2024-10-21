Мартин Гаррикс стал лучшим диджеем 2024 года
Авторитетный британский журнал DJ Mag объявил итоги очередного голосования за звание лучшего диджея планеты. В 2024 году им стал Мартин Гаррикс.
Отмечается, что нидерландский диджей и продюсер возглавил DJ Mag TOP-100 уже в пятый раз. По количеству наград он сравнялся со своим соотечественником Армином ван Бюреном, который в этом году стал только шестым.
Второе место в рейтинге занял победитель 2023 года француз Давид Гетта, а третье - греко-бельгийский дуэт Dimitri Vegas & Like Mike. Также в верхнюю десятку вошли Alok (4), Timmy Trumpet (5), Afrojack (7), Fisher (8), Vintage Culture (9) и Peggy Gou (10).
Ранее итальянский диджей Фабер Морейра попал в Книгу рекордов Гиннесса, отыграв самый длинный клубный сет в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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