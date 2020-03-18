COVID-19 отменит «Евровидение»

Из-за пандемии коронавируса музыкальный конкурс «Евровидение-2020» отменят. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Twitter Израильской корпорации телерадиовещания. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В Twitter-аккаунте «Евровидения» ранее, 17 марта, сообщалось, что организаторы следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире.

Напомним, международный песенный конкурс должен был пройти в Роттердаме. Министерство здравоохранения Нидерландов рекомендовало отказаться от его проведения даже без аудитории.

Согласно источникам, официальное объявление об отмене конкурса ожидается сегодня. Пока же на конкурс в Роттердам от России едет группа Little Big. Она представит нашу страну на Евровидении песней Uno, отмечает RT.