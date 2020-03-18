COVID-19 отменит «Евровидение»
Из-за пандемии коронавируса музыкальный конкурс «Евровидение-2020» отменят. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Twitter Израильской корпорации телерадиовещания. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
В Twitter-аккаунте «Евровидения» ранее, 17 марта, сообщалось, что организаторы следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире.
Напомним, международный песенный конкурс должен был пройти в Роттердаме. Министерство здравоохранения Нидерландов рекомендовало отказаться от его проведения даже без аудитории.
Согласно источникам, официальное объявление об отмене конкурса ожидается сегодня. Пока же на конкурс в Роттердам от России едет группа Little Big. Она представит нашу страну на Евровидении песней Uno, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что лидер группы Little Big, которая представит нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение», дал коронавирусу новое название. Илья Прусикин считает, что он должен называться «сorUNOvirus». Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Пользователи социальной сети по достоинству оценили шутку солиста Little Big, связавшего одну из самых обсуждаемых тем года с названием песни, которую коллектив подготовил для выступления на «Евровидении». Напомним, композиция называется «Uno», отмечает РИА ФАН.
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