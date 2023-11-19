«Чувственная музыка и поэзия»: «Сурганова и оркестр» экспериментировали на юбилейном концерте

Сурганова осталась довольна выступлением и поблагодарила зрителей.



Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в свое 55-летие в интервью НСН анонсировала эксперимент на юбилейном концерте группы: выстроенное режиссерское шоу со сценографией и привлечением других музыкантов и актеров.

«Некоторые песни преобразились, приобрели новые, дополнительные коннотации. Удивительно, что я до сих пор, за эти 20 лет не утратила способности открывать какие-то новые смыслы текстов, которые были мне надиктованы, уж кем – не знаю, многие годы тому назад. Эти песни живучи и не утратили свою актуальность. По всей видимости, они имеют целый ряд пластов, которые приоткрываются и для меня лично, и для наших слушателей постепенно с годами», - сказала Сурганова.

