«Чувственная музыка и поэзия»: «Сурганова и оркестр» экспериментировали на юбилейном концерте

Светлана Сурганова раскрыла подробности подготовки концерта к 200-летию группы, а Владимир Шахрин оценил ее творчество.

Певица Светлана Сурганова и группа «Сурганова и оркестр» отметили 20-летие коллектива концертом в московском зале Crocus City Hall 18 ноября.

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Сурганова осталась довольна выступлением и поблагодарила зрителей.

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в свое 55-летие в интервью НСН анонсировала эксперимент на юбилейном концерте группы: выстроенное режиссерское шоу со сценографией и привлечением других музыкантов и актеров.

«Некоторые песни преобразились, приобрели новые, дополнительные коннотации. Удивительно, что я до сих пор, за эти 20 лет не утратила способности открывать какие-то новые смыслы текстов, которые были мне надиктованы, уж кем – не знаю, многие годы тому назад. Эти песни живучи и не утратили свою актуальность. По всей видимости, они имеют целый ряд пластов, которые приоткрываются и для меня лично, и для наших слушателей постепенно с годами», - сказала Сурганова.
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Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью НСН назвал очень чувственной музыку и поэзию Светланы Сургановой.

«Света Сурганова – замечательная, очень женственная, очень музыкальная, у нее очень чувственная музыка и поэзия. Мне она нравится и как человек, и то, что она делает как музыкант...Она в отличной форме, она на коне, в седле...Появление группы "Сурганова и оркестр" безусловно обогатило музыкальную палитру нашей страны и это замечательно», - сказал Шахрин, находящийся сейчас на Сахалине.

Ранее Светлана Сурганова и Валерий Тхай посетили столичный пункт отбора на контрактную службу, сообщает пресс-служба московского правительства. Музыканты отметили, что приехали с целью «поддержать ребят, спеть им несколько песен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: пресс-служба Светланы Сургановой
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