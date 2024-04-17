СМИ: Певица Манижа лишилась концертов после слов о публичной пытке террористов

Уточняется, что исполнительница лишилась фестивалей и сборных выступлений. Поводом послужили заявления о «публичной пытке» террористов из «Крокуса».

На данный момент певица может рассчитывать только на корпоративы. За свое частное выступление Манижа запрашивает гонорар в 1,5 миллиона рублей. При этим в райдере артистки — перелет бизнес-классом для Манижи, ее ребенка и продюсера.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет намерен проверить певицу Манижу по статье об оправдании терроризма, напоминает «Радиоточка НСН».

