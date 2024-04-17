Продюсер Бабичев объяснил, как Манижа может вернуться на сцену в РФ
Если певица Манижа всё ещё желает выступать в России, то ей следует сделать что-то полезное для страны. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.
Он привёл в пример рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), который, несмотря на свой статус, а также не живя в России, «отправляет деньги тем, кто в этом действительно нуждается».
По мнению Бабичева, Манижа также могла бы отправить деньги на благотворительность.
«Если у неё расписан график и корпоративы, могла бы отправить 1,5 млн рублей с одного мероприятия. Я думаю, это было бы полезно», — заключил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что Следственный комитет РФ намерен проверить Манижу по статье об оправдании терроризма. Причиной стали её посты в соцсетях, в которых она назвала «публичной пыткой» задержание преступников, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru