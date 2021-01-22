Что слушают американцы? Пять лучших песен из чарта топ-100
Apple Music сформировал очередной топ-100 песен, популярных сегодня в США.
На первом месте певица Оливия Родриго и ее трек «Drivers license». Две недели назад она выпустила клип на эту песню, он уже собрал более 57 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.
Стоит отметить и юный возраст Оливии Родриго, девушке всего 17 лет. И она известна не только своей песенной карьерой, но и актерским талантом. Родриго появлялась на экранах в сериалах «Пэйдж и Фрэнки» и «Классный мюзикл: Мюзикл».
Серебро в этом чарте досталось двукратной обладательнице Grammy, певице со сценическим псевдонимом SZA (Solana Imani Rowe). Ее трек «Good Days» уверено чувствует себя хит-параде топ-100 Apple Music, несмотря на то, что выпущен был еще 25 декабря 2020 года. На видеохостинге YouTube он набрал всего 12 миллионов просмотров.
Четвертое место занял рэпер Lil Baby с прошлогодней песней «On me», клип в сети на этот трек появился 4 декабря 2020 года. Ролик уже посмотрели 35 миллионов человек. Его песни «Yes indeed» и «Drip Too Hard» достигали в чарте Billboard Hot 100 шестого и четвертого мест. Вот и сейчас, по версии Apple Music, Lil Baby чуть-чуть не дотянул до тройки лидеров и занял почетное четвертое место
На пятом месте оказалась еще одна песня Моргана Уоллена «Sand In My Boots». Ее премьера на Youtube состоялась 8 января 2021 года. Ролик активно набирает просмотры на разных каналах видеохостинга. Кстати, обе песни «Wasted On You», и «Sand In My Boots» с двойного альбома Dangerous: The Double Album, который певец выпустил в начале этого года.
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