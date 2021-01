Что слушают американцы? Пять лучших песен из чарта топ-100

На пятом месте оказалась еще одна песня Моргана Уоллена «Sand In My Boots». Ее премьера на Youtube состоялась 8 января 2021 года. Ролик активно набирает просмотры на разных каналах видеохостинга. Кстати, обе песни «Wasted On You», и «Sand In My Boots» с двойного альбома Dangerous: The Double Album, который певец выпустил в начале этого года.

{{embed_jWqt79zqe}}