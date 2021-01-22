Что слушают американцы? Пять лучших песен из чарта топ-100

Apple Music сформировал очередной топ-100 песен, популярных сегодня в США.

На первом месте певица Оливия Родриго и ее трек «Drivers license». Две недели назад она выпустила клип на эту песню, он уже собрал более 57 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.

Стоит отметить и юный возраст Оливии Родриго, девушке всего 17 лет. И она известна не только своей песенной карьерой, но и актерским талантом. Родриго появлялась на экранах в сериалах «Пэйдж и Фрэнки» и «Классный мюзикл: Мюзикл».