«Черный вторник» о «Нашествии»: Это было бомбически!
Группа «Черный вторник» рассказала в пресс-центре НСН о своем выступлении на «Нашествии».
Группа «Черный вторник» всего лишь во второй раз приняла участие в главном музыкальном фестивале страны «Нашествие». Однако музыканты уверены, что они, как и в прошлом году, произвели фурор.
«Офигительно! В прошлом году мы здесь тоже выступали. Было очень круто, собралось немереное количества народа. Сегодня это повторилось на сцене 2.0. Это было бомбически», - заявили музыканты.
Ранее лидер ДДТ в пресс-центре НСН рассказал, почему для него важно оставаться музыкантом, а не превращаться в артиста.
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