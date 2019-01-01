«Черный вторник» о «Нашествии»: Это было бомбически!

Группа «Черный вторник» всего лишь во второй раз приняла участие в главном музыкальном фестивале страны «Нашествие». Однако музыканты уверены, что они, как и в прошлом году, произвели фурор.

«Офигительно! В прошлом году мы здесь тоже выступали. Было очень круто, собралось немереное количества народа. Сегодня это повторилось на сцене 2.0. Это было бомбически», - заявили музыканты.