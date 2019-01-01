Борис Гребенщиков не против дуэта с Oxxxymiron

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. На вопрос журналиста, касающийся заявления реппера Oxxxymiron о возможном творческом дуэте с БГ, музыкант ответил положительно, но назвал одно условие.

«Oxxxymiron – близкий друг наших детей, я его хорошо знаю. Мы говорили с ним об этом, но нужно сначала .. понимаете, нельзя спеть просто так что-нибудь. Нужно, чтобы было что, и именно с ним. Если у нас получится, я с удовольствием, мне было бы это интересно», - ответил Гребенщиков.

Всего с 18 по 21 июля на трех площадках фестиваля в Большом Завидове Тверской области выступят более 150 артистов.

