Борис Гребенщиков не против дуэта с Oxxxymiron
Лидер группы «Аквариум» рассказал, что нужно подойти к возможной совместной работе очень осмысленно.
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. На вопрос журналиста, касающийся заявления реппера Oxxxymiron о возможном творческом дуэте с БГ, музыкант ответил положительно, но назвал одно условие.
«Oxxxymiron – близкий друг наших детей, я его хорошо знаю. Мы говорили с ним об этом, но нужно сначала .. понимаете, нельзя спеть просто так что-нибудь. Нужно, чтобы было что, и именно с ним. Если у нас получится, я с удовольствием, мне было бы это интересно», - ответил Гребенщиков.
Всего с 18 по 21 июля на трех площадках фестиваля в Большом Завидове Тверской области выступят более 150 артистов.
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