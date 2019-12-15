Черновик песни Элтона Джона продан за 240 тыс. долларов

15 декабря 201919:30

Текст песни Your Song Элтона Джона была продана за 240 тысяч долларов. Как уточняет Daily Mail, речь идет о первом рукописном наброске стихов для этой композиции.

Элтон Джон вышел на сцену в детском спектакле в балетной пачке

Автором текста стал Берни Топин, с которым Элтон Джон сотрудничал на протяжении десяти лет. Выставила на продажу композицию супруга автора стихов Максин Фибельман. Уточняется, что именно она стала в свое время музой Элтона Джона, вдохновившей его на написание песни Tiny Dancer.

Музыкант рассказывал, что в 1970 году ему потребовалось лишь несколько минут, чтобы сочинить музыку к композиции, которая в результате заняла седьмую строчку в британских чартах.

Ранее НСН сообщала о том, что журнал Forbes опубликовал очередной ежегодный рейтинг. На этот раз список был посвящен самым высокооплачиваемым музыкантам мира. Музыкант и композитор Элтон Джон занял пятую строчку рейтинга. За прошедший год ему удалось заработать 84 миллиона долларов.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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