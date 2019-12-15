Черновик песни Элтона Джона продан за 240 тыс. долларов

Автором текста стал Берни Топин, с которым Элтон Джон сотрудничал на протяжении десяти лет. Выставила на продажу композицию супруга автора стихов Максин Фибельман. Уточняется, что именно она стала в свое время музой Элтона Джона, вдохновившей его на написание песни Tiny Dancer.

Музыкант рассказывал, что в 1970 году ему потребовалось лишь несколько минут, чтобы сочинить музыку к композиции, которая в результате заняла седьмую строчку в британских чартах.

Ранее НСН сообщала о том, что журнал Forbes опубликовал очередной ежегодный рейтинг. На этот раз список был посвящен самым высокооплачиваемым музыкантам мира. Музыкант и композитор Элтон Джон занял пятую строчку рейтинга. За прошедший год ему удалось заработать 84 миллиона долларов.

