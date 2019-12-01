Элтон Джон вышел на сцену в детском спектакле в балетной пачке

1 декабря 201920:01

Британский музыкант Элтон Джон сделал сюрприз публике в Сиднее, когда вместе с актерами вышел на поклон в балетной пачке в детском мюзикле «Билли Эллиот», сообщает Daily Mail.

Неожиданностью для сиднейской публики стало появление британского артиста в финале постановки. Появление автора музыки «Билли Эллиот» было незапланированным и эффектным – Элтон Джон надел балетную пачку, как и все артисты мюзикла. Зрители разразились овациями.

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«Команда и актерский состав мюзикла «Билли Эллиот» были очень удивлены появлению особого гостя... сэра Элтона Джона!» — цитируют Известия организаторов постановки.

Ранее НСН писала о вручении сэру Элтону Джону орден Почетного легиона во Франции.

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ФОТО: Instagram.com/billyelliotaustralia
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