Элтон Джон вышел на сцену в детском спектакле в балетной пачке

Британский музыкант Элтон Джон сделал сюрприз публике в Сиднее, когда вместе с актерами вышел на поклон в балетной пачке в детском мюзикле «Билли Эллиот», сообщает Daily Mail.

Неожиданностью для сиднейской публики стало появление британского артиста в финале постановки. Появление автора музыки «Билли Эллиот» было незапланированным и эффектным – Элтон Джон надел балетную пачку, как и все артисты мюзикла. Зрители разразились овациями.