Больше не Элвис: Настоящим королем рок-н-ролла назвали Чака Берри
Чак Берри был «первым поэтом рок-н-ролла», а в России к этому жанру ближе всего группа «Браво», сказал в эфире НСН Олег Чилап.
Величайшим рок-н-ролльным музыкантом является Чак Берри, а не Элвис Пресли, заявил в интервью НСН лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап, являющийся также историком творчества The Beatles.
13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла. Считается, что это название ввел в обиход американский диск-жокей Алан Фрид в 1952 году.
«Самым значимым музыкантом этого жанра является Чак Берри. Он потрясающий автор, можно сказать, первый поэт рок-н-ролла, который придал этому жанру осмысленность и ироничность. Все считают родоначальником этого жанра Элвиса Пресли, но он не писал своих песен, он был просто исполнитель. Его можно сравнить с другими эстрадными певцами с уникальным голосом. В Америке того периода Чака Берри никто не мог назвать королем рок-н-ролла из-за цвета кожи, тем более он дважды сидел за неоплату налогов и еще-что-то. Он был хулиганистый, но это самый интересный и самый значимый автор рок-н-ролла. Когда-то Джон Леннон сказал, что если бы рок-н-роллу нужно было бы придумать другое имя, его бы назвали Чак Берри», - сказал Чилап.
Он назвал и других звезд рок-н-ролла, пошутив, что этот жанр популярен сегодня в домах престарелых.
«Это Карл Перккинс, который написал знаменитый бессмертный хит "Blue Suede Shoes". Это, конечно, Джерри Ли Льюис, Литл Ричард, Джин Винсент, которой в 1950-году спел со своими «Кометами», а также величайший Бадди Холли, погибший в авиакатастрофе в 1959 году. Сегодня этот жанр популярен в домах престарелых, потому что нынешняя молодежь его практически не знает. В начале XXI века я был в Америке и разговаривал с 16-летним музыкантом. Он не знал эти имена, даже Элвиса Пресли. Это все равно, что не знать Деда Мороза в Новый год», - посетовал музыкант.
По его мнению, в России сегодня почти не играют классический рок-н-ролл, а ближе всего к этому стилю группа «Браво».
«Впрямую рок-н-ролльные наши музыканты – это группа "Браво", а также "Воскресенье", "Аквариум", в меньшей степени "Машина времени", а из молодых – группа "Моды". Этот жанр явился первоосновой всей последующей рок-музыки. Одна из составляющих – академическая музыка, вторая – фолковая, народная и блюзовая музыка, а третья фундаментальная составляющая - рок-н-ролл. Все, что играется на гитарах, клавишах и барабанах, называется сегодня рок-н-ролл», - заключил собеседник НСН.
Певец и композитор Юрий Лоза ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Майкла Джексона не зря называли королем поп-музыки и даже спел его «любимый медляк».
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