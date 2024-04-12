Больше не Элвис: Настоящим королем рок-н-ролла назвали Чака Берри

«Самым значимым музыкантом этого жанра является Чак Берри. Он потрясающий автор, можно сказать, первый поэт рок-н-ролла, который придал этому жанру осмысленность и ироничность. Все считают родоначальником этого жанра Элвиса Пресли, но он не писал своих песен, он был просто исполнитель. Его можно сравнить с другими эстрадными певцами с уникальным голосом. В Америке того периода Чака Берри никто не мог назвать королем рок-н-ролла из-за цвета кожи, тем более он дважды сидел за неоплату налогов и еще-что-то. Он был хулиганистый, но это самый интересный и самый значимый автор рок-н-ролла. Когда-то Джон Леннон сказал, что если бы рок-н-роллу нужно было бы придумать другое имя, его бы назвали Чак Берри», - сказал Чилап.

Он назвал и других звезд рок-н-ролла, пошутив, что этот жанр популярен сегодня в домах престарелых.

«Это Карл Перккинс, который написал знаменитый бессмертный хит "Blue Suede Shoes". Это, конечно, Джерри Ли Льюис, Литл Ричард, Джин Винсент, которой в 1950-году спел со своими «Кометами», а также величайший Бадди Холли, погибший в авиакатастрофе в 1959 году. Сегодня этот жанр популярен в домах престарелых, потому что нынешняя молодежь его практически не знает. В начале XXI века я был в Америке и разговаривал с 16-летним музыкантом. Он не знал эти имена, даже Элвиса Пресли. Это все равно, что не знать Деда Мороза в Новый год», - посетовал музыкант.

По его мнению, в России сегодня почти не играют классический рок-н-ролл, а ближе всего к этому стилю группа «Браво».