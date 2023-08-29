«Король без тупых песен!»: Лоза спел любимый медляк Майкла Джексона
Юрий Лоза в эфире НСН похвалил Майкла Джексона и его команду за правильный подход к музыке, а также указал на «потрясающий медляк», посетовав, что не знает английский.
Майкл Джексон делал очень профессиональную и качественную музыку, и не просто так считался королем поп-музыки, заявил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.
Поклонники Майкла Джексона отмечают сегодня 65-летие со дня рождения легендарного певца и танцора. Он был обладателем 15 премий «Грэмми» и носил титул «Короля поп-музыки». В 2009 году Джексон скончался в возрасте 50-лет после передозировки лекарствами по вине врача.
«Его не зря называли королем поп-музыки. Вы знаете, сколько людей следит за жизнью королевской семьи? Их гигантское количество, смотрят, во что они одеваются, как сидят, куда ходят и что едят. Как любой король, он оказывал огромное влияние на своих поклонников. Многие старались выглядеть, как он. Посмотрите, сколько в мире двойников у Майкла Джексона, - в каждой стране сегодня их по нескольку десятков после стольких лет после его гибели. Его до сих пор любят, чтят и подражают ему», - сказал Лоза.
Он похвалил Джексона и его команду за правильный подход к музыке.
«Мышление Майкла Джексона и его команды было правильным: они отталкивались от гармонии и мелодии, а не от тупого ритма. У него нет тупых песен. Это умная и хорошо сделанная музыка, плюс у него были очень хорошие музыканты. Куинси Джонс (продюсер альбома Джексона "Thriller", ставшего самым продаваемым альбомом всех времен - прим. НСН), который делал ему аранжировки. Нужно было хорошее соло на гитаре, приглашался Ван Хален (гитарист группы "Van Halen" Эдди Ван Хален - прим. НСН). Во всех его композициях все выверено, вычищено, вылизано, очень красиво и качественно сделано. Все музыканты, которых я знаю, говорят, что у Джексона все сделано профессионально и здорово», - подчеркнул Юрий Эдуардович.
При этом он назвал любимые песни Джексона и даже напел «любимый медляк».
«Я по-английски не говорю, названий не знаю, но некоторые его песни люблю. "Billie Jean" само собой, "Black or White" в меньшей степени, но тоже хорошая. у него есть один медляк потрясающе красивый, я названия не знаю, но напеть могу», - заключил собеседник НСН, продемонстрировав свое вокальное мастерство.
Эксклюзивный аудиофрагмент исполнения Лозой шедевра Джексона мы прикрепили к тексту.
Ранее Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представил свою версию причин популярности сериала о панк-группе «Король и шут».
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