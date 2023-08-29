«Король без тупых песен!»: Лоза спел любимый медляк Майкла Джексона

Майкл Джексон делал очень профессиональную и качественную музыку, и не просто так считался королем поп-музыки, заявил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.

Поклонники Майкла Джексона отмечают сегодня 65-летие со дня рождения легендарного певца и танцора. Он был обладателем 15 премий «Грэмми» и носил титул «Короля поп-музыки». В 2009 году Джексон скончался в возрасте 50-лет после передозировки лекарствами по вине врача.